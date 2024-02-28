Актер Игорь Петренко признался, что не понимает причин изменений Алексея Панина

«По сути своей Лешка – очень хороший парень, он реально последнюю рубаху отдаст, может и в огонь прыгнуть за товарища. Что-то у него в голове, какие-то такие сдвиги происходят — превратился во фрика абсолютного. Мне жалко его просто. Он был, мне казалось, абсолютно русским парнем», — посетовал Петренко.