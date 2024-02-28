Светлана Немоляева могла лишиться роли в «Гараже» из-за Татьяны Дорониной

«Все зависело от Татьяны Васильевны Дорониной. Мы с ней играли в одном спектакле, и она не хотела, чтобы у нее была другая партнерша. В результате нам удалось найти какое-то решение, и я снялась в «Гараже». Очень люблю эту картину», — заверила Немоляева.