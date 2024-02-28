«Ничто не оправдывает войну». Как сейчас живет актриса Виктория Исакова
Заслуженная артистка России Виктория Исакова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни актрисы и ее мнения по поводу спецоперации?
Чем известна Исакова
Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в Хасавюрте. Когда ей исполнилось 13 лет, то семья переехала в Москву.
После окончания школы Исакова поступила в ГИТИС, но через год перевелась в Школу-студию МХАТ.
В кино артистка дебютировала в 1998 году в сериале «Чехов и Ко». Также она снималась в проектах «Каменская-2», «Доктор Живаго», «Бухта Филиппа», «Остров», «Союз без секса», «Посторонний», «Трудно быть Мачо», «Крыса», «Ящик Пандоры», «Оттепель», «Сестры», «Квартет», «Анна Каренина», «Эпидемия», «Эпидемия. Вонгозеро», «Один вдох», «Похожий человек», «Заключение», «Тибра» и других.
Всего в фильмографии Исаковой на данный момент 100 работ.
Что известно о личной жизни Исаковой
В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза, который старше ее на 20 лет. Пара познакомилась на съемках сериала «Каменская».
«Меня надо любить, постоянно окучивать и поливать. Говорят, что в артисты идут люди, сильно нуждающиеся в любви. Мне важно даже не то, чтобы мной восхищались, а чтобы я постоянно чувствовала: меня любят, я нужна. Я никогда не была обделена любовью — ни в личной жизни, ни в профессии. Но жажда любви в глобальном смысле слова настолько велика, что, наверное, это и есть основной двигатель моего существования», — признавалась актриса.
В 2003 году у пары родилась дочь Марина. У девочки было редкое генетическое заболевание, диагностировать которое удалось в немецкой клинике. Марина умерла в возрасте трех месяцев.
«Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда. «Пережить такое практически невозможно. Не дай бог никому! Специалисты объясняли, как это время нужно проводить. Сколько осталось до ее ухода. И этот ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках», — говорил Мороз.
В 2015 году Исакова родила дочь Варвару.
«Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал. Даже после того как она появилась на свет и было понятно, что ребенок нормальный, все равно этот страх оставался», — делился режиссер в программе «Жизнь и судьба».
Что Исакова говорила про спецоперацию
По данным СМИ, в 2022 году Виктория Исакова в соцсетях заявила, что «ничто не оправдывает войну».
«Ничто не оправдывает войну», — написала она.
Чем сейчас занимается Исакова
Виктория Исакова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Наедине», «Космос», «Ложные признания» и «Женитьба Фигаро».
В 2023 году артистка снялась в проектах «Лунатики», «Детка», «Родительский день» и «Театр в кино: Женитьба Фигаро». В скором времени также должны выйти картины «Сто лет тому вперед», «Они», «Я дождусь», «Особенности национальной больницы», «Чистые» и «13-я клиническая. Начало».