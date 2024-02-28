Как сейчас живет актриса Виктория Исакова

Заслуженная артистка России Виктория Исакова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни актрисы и ее мнения по поводу спецоперации?

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Чем известна Исакова

Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в Хасавюрте. Когда ей исполнилось 13 лет, то семья переехала в Москву.

После окончания школы Исакова поступила в ГИТИС, но через год перевелась в Школу-студию МХАТ.

Всего в фильмографии Исаковой на данный момент 100 работ.

Что известно о личной жизни Исаковой

В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза, который старше ее на 20 лет. Пара познакомилась на съемках сериала «Каменская».

«Меня надо любить, постоянно окучивать и поливать. Говорят, что в артисты идут люди, сильно нуждающиеся в любви. Мне важно даже не то, чтобы мной восхищались, а чтобы я постоянно чувствовала: меня любят, я нужна. Я никогда не была обделена любовью — ни в личной жизни, ни в профессии. Но жажда любви в глобальном смысле слова настолько велика, что, наверное, это и есть основной двигатель моего существования», — признавалась актриса.

В 2003 году у пары родилась дочь Марина. У девочки было редкое генетическое заболевание, диагностировать которое удалось в немецкой клинике. Марина умерла в возрасте трех месяцев.

«Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда. «Пережить такое практически невозможно. Не дай бог никому! Специалисты объясняли, как это время нужно проводить. Сколько осталось до ее ухода. И этот ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках», — говорил Мороз.

В 2015 году Исакова родила дочь Варвару.

«Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал. Даже после того как она появилась на свет и было понятно, что ребенок нормальный, все равно этот страх оставался», — делился режиссер в программе «Жизнь и судьба».

Что Исакова говорила про спецоперацию

По данным СМИ, в 2022 году Виктория Исакова в соцсетях заявила, что «ничто не оправдывает войну».

«Ничто не оправдывает войну», — написала она.

Чем сейчас занимается Исакова

Виктория Исакова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Наедине», «Космос», «Ложные признания» и «Женитьба Фигаро».