$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

«Актеров отличить друг от друга невозможно»: Немоляева раскритиковала современное кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о своем отношении к современному российскому кинематографу. По ее словам, он оставляет желать лучшего.

Немоляева раскритиковала современное кино
© Вечерняя Москва

— Тотальная усредненность в кино. Актеры так похожи друг на друга, что отличить их невозможно. И режиссеры не объясняют, что играть, как играть. Раньше искали уникальных, неповторимых актеров, а сегодня, по-моему, никто никого не ищет, — поделилась актриса.

Немоляева посетовала, что во времена ее молодости были более высокие требования к актерам, к их подготовке и уровню профессионализма, передает «Мослента».

Летом 2022 года Светлана Немоляева рассказала, какие темы она ни за что не поднимает в разговорах со своей коллегой Лией Ахеджаковой, известной своими громкими политическими высказываниями.

Она также рассказала, что восемь раз проходила пробы на картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», однако так и не получила заветную роль.

В интервью «Вечерней Москве» Светлана Немоляева рассказала, какую роль считает подарком судьбы.

Актеры
Ирония судьбы, или с легким паром!
Светлана Немоляева
Эльдар Рязанов