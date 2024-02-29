«Актеров отличить друг от друга невозможно»: Немоляева раскритиковала современное кино
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о своем отношении к современному российскому кинематографу. По ее словам, он оставляет желать лучшего.
— Тотальная усредненность в кино. Актеры так похожи друг на друга, что отличить их невозможно. И режиссеры не объясняют, что играть, как играть. Раньше искали уникальных, неповторимых актеров, а сегодня, по-моему, никто никого не ищет, — поделилась актриса.
Немоляева посетовала, что во времена ее молодости были более высокие требования к актерам, к их подготовке и уровню профессионализма, передает «Мослента».
Летом 2022 года Светлана Немоляева рассказала, какие темы она ни за что не поднимает в разговорах со своей коллегой Лией Ахеджаковой, известной своими громкими политическими высказываниями.
Она также рассказала, что восемь раз проходила пробы на картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», однако так и не получила заветную роль.
В интервью «Вечерней Москве» Светлана Немоляева рассказала, какую роль считает подарком судьбы.