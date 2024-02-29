Немоляева раскритиковала современное кино

— Тотальная усредненность в кино. Актеры так похожи друг на друга, что отличить их невозможно. И режиссеры не объясняют, что играть, как играть. Раньше искали уникальных, неповторимых актеров, а сегодня, по-моему, никто никого не ищет, — поделилась актриса.