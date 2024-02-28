Актрису Хантер Шефер задержали на пропалестинской акции протеста в США

25-летней актрисе вручили повестку в суд за нарушение общественного порядка. По словам источников издания, участники акции требовали прекратить израильские бомбардировки Газы. Журналисты сфотографировали Шефер в футболке с надписью: «Прекратите огонь сейчас же», — когда актрису в наручниках уводил офицер полиции.

В ноябре 2023 года стало известно, что актрису Мелиссу Барреру уволили из седьмой части «Крика» после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС. Она отмечала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.