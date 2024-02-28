Звезда «Слова пацана» признался в алкогольной зависимости

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался в YouTube-шоу «Вписка» в алкогольной зависимости. По словам артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное.

Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным и меня вывели из состава, заменили, — вспомнил Зулькарнаев.

Он подчеркнул, что стал пить из-за расставания с девушкой. Сейчас артист сократил употребление спиртного до двух раз в неделю, но полностью отказаться от него не может, потому что сильно устает.