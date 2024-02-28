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Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

Актер Игорь Петренко высказался о своем многомиллионном долге по алиментам. Его слова приводит издание «Абзац».

Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам
© Lenta.ru

Петренко заявил, что постепенно закрывает накопившуюся задолженность. Он подчеркнул, что не прячется от экс-жены Екатерины Климовой.

«Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы. Мы в контакте в любом случае», — сказал актер.

Артист опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ему приходится распродавать вещи из-за долга.

«Это, конечно, абсурд и смешно, безусловно. Зачем такое придумывать?» — заявил он.

Ранее стало известно, что судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.

Актеры
Игорь Петренко
Екатерина Климова