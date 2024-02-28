Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам
Актер Игорь Петренко высказался о своем многомиллионном долге по алиментам. Его слова приводит издание «Абзац».
Петренко заявил, что постепенно закрывает накопившуюся задолженность. Он подчеркнул, что не прячется от экс-жены Екатерины Климовой.
«Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы. Мы в контакте в любом случае», — сказал актер.
Артист опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ему приходится распродавать вещи из-за долга.
«Это, конечно, абсурд и смешно, безусловно. Зачем такое придумывать?» — заявил он.
Ранее стало известно, что судебные приставы начали поиск Петренко. Артист не выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой, 9,2 миллиона рублей на содержание двоих общих детей.
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