Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

Актер Игорь Петренко высказался о своем многомиллионном долге по алиментам. Его слова приводит издание «Абзац».

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Петренко заявил, что постепенно закрывает накопившуюся задолженность. Он подчеркнул, что не прячется от экс-жены Екатерины Климовой.

«Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы. Мы в контакте в любом случае», — сказал актер.

Артист опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ему приходится распродавать вещи из-за долга.

«Это, конечно, абсурд и смешно, безусловно. Зачем такое придумывать?» — заявил он.