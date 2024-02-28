«Виталию Наливкину» нужна операция и не на что жить

«У Андрея Неретина действительно есть проблемы со здоровьем, а именно с бедренным суставом. Вопрос о медицинской помощи он пробовал решать через нашу горбольницу, но там сказали, что подобным не занимаются, что нужна операция в спецклинике. Данный вопрос в настоящий момент повис в воздухе. Сейчас решается оформление инвалидности. Хоть проект и не ведется, с нашей стороны председателю оказывается поддержка в вопросах оплаты жилья и лекарств, насколько хватает наших средств. Но для нормальной жизни этого все равно не хватает. Поэтому для председателя будет большой поддержкой, если ему будет оказана помощь хотя бы в вопросах лечения», — сказал он.