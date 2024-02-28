Звезда «Титаника» призналась, что ее травили в начале карьеры

«Я бы сказала: «Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я это понимаю, я глубоко не уверена в себе. Я в ужасе, не усложняйте ситуацию еще больше, чем она есть». Это издевательство, которое граничило с оскорблением», — призналась она.

«Все изменилось — теперь молодые женщины рождаются с голосом. У них есть голос, они учатся его держать и постоять за себя. Они знают, что они имеют значение. Они на что-то рассчитывают. Это захватывающее время для молодых актрис», — рассказала она.

Актриса была замужем трижды. В 1998 году Кейт Уинслет вышла замуж за режиссера Джеймса Триплтона, с которым она познакомилась годом ранее. В 2000 году в семье родилась дочь Миа Триплтон. Однако брак просуществовал недолго — уже в декабре 2001 года Кейт и Джим развелись. Вторым мужем Кейт стал кинорежиссер Сэм Мендес. Свадьба состоялась в 2003 году на острове Ангилья. Их сын, Джо Алфи Уинслет Мендес, родился 22 декабря 2003 года в Нью-Йорке. В марте 2010 года Кейт Уинслет и Сэм Мендес объявили о расставании, и в этом же году их брак распался.