Звезда «Титаника» призналась, что ее травили в начале карьеры
Звезда «Титаника», голливудская актриса Кейт Уинслет рассказала, как ее критиковали из-за лишнего веса в начале карьере. Об этом сообщает JustJared.
«Я бы сказала: «Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я это понимаю, я глубоко не уверена в себе. Я в ужасе, не усложняйте ситуацию еще больше, чем она есть». Это издевательство, которое граничило с оскорблением», — призналась она.
Кейт Уинслет также добавила, что современным женщинам повезло больше.
«Все изменилось — теперь молодые женщины рождаются с голосом. У них есть голос, они учатся его держать и постоять за себя. Они знают, что они имеют значение. Они на что-то рассчитывают. Это захватывающее время для молодых актрис», — рассказала она.
Актриса была замужем трижды. В 1998 году Кейт Уинслет вышла замуж за режиссера Джеймса Триплтона, с которым она познакомилась годом ранее. В 2000 году в семье родилась дочь Миа Триплтон. Однако брак просуществовал недолго — уже в декабре 2001 года Кейт и Джим развелись. Вторым мужем Кейт стал кинорежиссер Сэм Мендес. Свадьба состоялась в 2003 году на острове Ангилья. Их сын, Джо Алфи Уинслет Мендес, родился 22 декабря 2003 года в Нью-Йорке. В марте 2010 года Кейт Уинслет и Сэм Мендес объявили о расставании, и в этом же году их брак распался.
В 2011 году, отдыхая на острове Неккер, Кейт познакомилась с миллионером Недом Рокнроллом. С лета 2012 года пара встречалась, а уже в сентябре было объявлено, что они переехали жить из Нью-Йорка в Великобританию. 2 декабря 2012 года Кейт Уинслет и Нед Рокнролл поженились на свадебной церемонии в Нью-Йорке. Спустя год у них родился сын Беар Блэйз.