В 53 года умерла актриса Дарья Гончарова

В возрасте 53 лет скончалась актриса Дарья Гончарова, известная по ролям в сериалах "Ландыш серебристый 2", "На углу у Патриарших" и "Деффчонки". Об этом сообщает подмосковное учреждение "Содружество домов культуры", где актриса в последние годы руководила театральной студией.

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Причина смерти не названа, прощание пройдет 1 марта в Звенигороде в Соборе Вознесения Господня.

Дарья Гончарова училась в Высшем театральном училище имени Щукина, шесть лет служила в театре "У Никитских ворот", была в браке с актером Александром Вилковым, ушедшим из жизни в 2014 году.