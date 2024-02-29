Актер Петренко прокомментировал суд с Климовой за алименты

— Статья, которая вышла в январе, она, конечно, неприличная. Никто интервью не давал, «нарисовали» некие домыслы. Ложь, что мы распродаем вещи, это просто абсурдно и смешно. Да, есть на мне долг, он не погашен. И я постепенно его закрываю. А что касается детей моих — мы решаем вопросы, мы в контакте, — заявил актер во время записи эфира шоу «Так сказать» для платформы RuTube.