«Никто не прячется»: актер Петренко прокомментировал суд с Климовой за алименты
В конце января многие СМИ писали, что актер Игорь Петренко погряз в долгах — он должен около трех миллионов рублей бывшей жене, актрисе Екатерине Климовой, так как не платил алименты на двоих сыновей.
Артист пытался судиться с экс-супругой, чтобы уменьшить сумму долга, но проиграл. Петренко долгое время хранил молчание, однако решил рассказать о проблеме.
— Статья, которая вышла в январе, она, конечно, неприличная. Никто интервью не давал, «нарисовали» некие домыслы. Ложь, что мы распродаем вещи, это просто абсурдно и смешно. Да, есть на мне долг, он не погашен. И я постепенно его закрываю. А что касается детей моих — мы решаем вопросы, мы в контакте, — заявил актер во время записи эфира шоу «Так сказать» для платформы RuTube.
На уточняющий вопрос, не собирается ли он уклоняться от уплаты, Петренко сказал: «Никто не прячется».
В браке Петренко и Климовой родились двое сыновей — Матвей и Корней. Пара поженилась в 2004 году, а в 2014-м супруги сообщили о разводе.
В прошлом году Петренко рассказал о взаимоотношениях с Климовой. По его словам, они не складываются, но ради наследников он старается найти точки соприкосновения.