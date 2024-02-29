В США умер известный комедийный актер Ричард Льюис

В США в возрасте 76 лет умер Ричард Льюис - известный американский комик и звезда сериала "Умерь свой энтузиазм".

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По словам его биографа Джеффа Абрахама, Льюис умер в своем доме в Лос-Анджелесе после сердечного приступа вечером 27 февраля. В апреле Льюис сообщил, что у него болезнь Паркинсона. Из-за этого он больше не появлялся на сцене, информирует NBC News.

Широкой аудитории он стал известен благодаря роли в "Робин Гуде" Мела Брукса в начале 1990-х годов, где Льюис сыграл принца Джона. Он также неоднократно появлялся в качестве гостя в популярном сериале "Оставь это, Ларри!".

Многочисленные коллеги почтили память покойного комика. Лауреат премии "Оскар" Джейми Ли Кертис охарактеризовала его как замечательного актера и "невероятно забавного". Она вспомнила их совместный ситком "Все, кроме любви" (с 1989 по 1992 годы), в котором они играли любовников. Такие звезды, как Бетт Мидлер, Стив Мартин, Альберт Брукс и Бен Стиллер, также выразили свои соболезнования и высоко оценили талант умершего коллеги.