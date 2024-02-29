Мария Кожевникова рассказала, что спровоцировало ее болезнь

Недавно Мария Кожевникова огорчила своих поклонников неприятной новостью. Девушка заметно поправилась после последних родов и никак не могла похудеть. Прошло время, вес увеличивался, и актриса отправилась на полное обследование. В результате врачи поставили звезде сериала «Универ» неприятный диагноз – преддиабет. Именно об этом мама четверых детей написала на странице своей социальной сети.

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Подписчики тут же принялись обвинять Марию в неправильном питании и плохом образе жизни. Однако Кожевникова опровергла их доводы, заверив, что ест исключительно полезную пищу и очень много двигается. Однако потом добавила, что, по ее мнению, преддиабет могли спровоцировать тяжелые четвертые роды.

Несмотря на то, что актриса рожала уже четвертый раз, ей пришлось обратиться к врачам и поставить эпидуральную анестезию – метод обезболивания, при котором лекарство вводится непосредственно в позвоночник. В результате такой манипуляции уходят болевые ощущения и хорошо расслабляются мышцы.

Однако процедура имеет и ряд последствий. В случае с Марией она вполне могла спровоцировать развитие диабета. Также артистка призналась, что в этот раз процедуру провели, по всей видимости, неправильно.