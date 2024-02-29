Актриса Анфиса Черных призналась в любви к Хабенскому

Актриса Анфиса Черных призналась в беседе с aif.ru, что безумно любит и обожает коллегу Константина Хабенского. Черных назвала Хабенского "актерской глыбой", которая помогла ей в профессии.

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По словам артистки, на съемках фильма "Географ глобус пропил" актер поддерживал ее и направлял. Она уточнила, что тогда была еще молода и неопытна.

"Когда ты сам еще совершенно слеп, такой партнер, как Константин Юрьевич, - настоящий подарок. Поэтому я его безумно люблю, обожаю. И если встречаемся сейчас, то это всегда объятья и очень теплые эмоции", - поделилась актриса.

Черных отметила, что фильм "Географ глобус пропил" был номинирован на премию "Ника" и был показан на международных фестивалях. Однако, несмотря на успех картины, по словам актрисы, у нее не было звездной болезни.

"Я была уже старше, понимала, что постичь актерскую профессию - это не поле перейти. И что, несмотря на все лавры, нужно еще пахать и пахать", - заявила артистка.