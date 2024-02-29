Комиссар Гордон может сыграть важную роль в «Бэтмене 2» — актер Джеффри Райт

Мы обсудили с Мэттом Ривзом комиссара Гордона, и я задался вопросом о его личной жизни и о людях, которые имеют такой же уровень ответственности, продолжая быть честными и добрыми. Интересно, кто скрывается под его именем, потому что в некотором смысле Гордон тоже носит маску, как и Бэтмен. Он так много отдаёт обществу, но чем ему пришлось пожертвовать в своей жизни?