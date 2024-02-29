Актер Александр Мартынов рассказал о работе в кино

Продолжение популярного сериала «Универ. 13 лет спустя» выходит на телеканале ТНТ в марте. Накануне премьеры «Вечерняя Москва» пообщалась с актером Александром Мартыновым, исполнившим в проекте роль интеллектуального «ботаника» Валентина Будейко.

© Вечерняя Москва

— Александр, недавно закончились съемки сериала «Универ. 13 лет спустя». Почему вам интересно вновь возвращаться к своему персонажу?

— Авторы выстроили развитие персонажа. Для актера важно, чтобы был путь из пункта А в пункт Б — так называемая арка героя. Меняется Валентин очень любопытно. Он становится более семейным, мягким и гибким. Студенты выросли, Валя и другие персонажи становятся руководителями компаний, кто-то делает политическую карьеру, кто-то остается ученым и сходит с ума, это верные и неверные семьянины. Было много отзывов после сезона «Универ. 10 лет спустя», думаю, и сейчас зритель тоже будет доволен. Я и сам в предвкушении новых впечатлений.

— Совпадают ли изменения персонажа с вашим личным опытом?

— Нет, мы абсолютно разные.

— После «Универа» продюсеры считали вас «заштампованным» артистом. Как удалось перебороть это мнение?

— Да, очень часто считают артистов, играющих годами одну роль, неспособными на что-либо еще. Себя я к таким артистам не причисляю: у меня есть театр. Сейчас идут репетиции моего моноспектакля. И первостепенная задача — раскрыть себя и явить этому миру с другой стороны, показать другие грани таланта.

— Есть тенденция, что в кино снимают непрофессионалов, например блогеров. Удачное ли это решение для развития индустрии?

— К сожалению, далеко не все блогеры и люди-непрофессионалы понимают это. Они считают, что, наверное, на хайпе удачненько научатся показывать пять-шесть эмоций и этого будет достаточно для личного успеха. Это действительно так — больше ничего не требуется в рамках бизнес-модели под названием «кино» или «сериал». Но это не профессия, а некое развитие блогинга.

— Вы преподаете актерское мастерство у блогеров. Проблема в том, что часто они не являются профессионалами и в сфере, в которой раздают советы, но при этом они главные лидеры мнений, у них миллионная аудитория. Как относитесь к этому явлению?

— Ревности у меня нет, потому что я занимаю свое место. Для меня единственное — это может вызвать неудобство при совместной работе в кадре, вот и все. Были неприятные истории в ранние мои периоды, когда я снимался и рядом со мной были непрофессионалы. Снимались сцены драки, и девочка, игравшая главную роль, не понимала, что такое сценический бой и имитация ударов. Мне достались удары и по почкам, и по бокам. Вот в этом смысле я категорически против того, чтобы непрофессионалы участвовали в проектах, мешали и даже вредили своим коллегам.

— Как думаете, почему сериалы стали так популярны?

— С момента пандемии, когда была самоизоляция, зритель стал активно смотреть стриминговые проекты. Они, конечно же, удовлетворяют все потребности — на любой вкус: экшены, детские проекты, мелодрамы, триллеры, ужасы — снимается сейчас все.

— Вы участвуете в антрепризах, тоже в комедийных спектаклях. Этот жанр вам ближе, чем драма?

— Ближе, потому что я «засветился и выстрелил» в комедийном проекте, ситкоме «Универ». Конечно же, в этом образе меня привычнее видеть зрителям. И продюсеры, как бизнесмены, это понимают: «А, вот этого актера мне нужно в комедию, потому что на него придет зритель, который видел его, опять же, в комедии». Однако в противовес всему этому я делаю сейчас драматический проект. Это Шекспир, будет моноспектакль, все подробности узнаете в скором времени.

ДОСЬЕ

Александр Мартынов родился 25 ноября 1982 года. В 2004 году окончил СанктПетербургскую академию театрального искусства. В его фильмографии более 50 работ: «Универ», «Шеф.Мужская работа», «Мендельсон», «Дракулов», «Тайны следствия», «Женщина в состоянии развода», «Лучшие враги», «Майор полиции», «Гранд» и многие другие.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Что чаще всего смотрите как зритель?

— Отечественные сериалы. Они качественно снимаются. А в театре я последнее, что видел, — это спектакль «Сережа» по «Анне Карениной» в МХТ. Спорные ощущения, очень противоречивые.

С одной стороны, мне очень понравилась сценография, но у меня возникли вопросы к решению некоторых персонажей, к актерам. Почему такой Вронский? Почему Каренина истеричная, срывающимся голосом играющая всю роль? И почему в конце идет полное миксование произведений — там вдруг появляются тексты из другой эпохи, времени, другого произведения. Много вопросов, но было интересно наблюдать за артистами, за постановкой.

— Какие места любите в столице?

— Мне нравятся фрагменты старого города — еще кое-где живые — эти пешеходные улочки в районе Новокузнецкой, Третьяковской, станции метро «Полянка», в районе Китай-города — такая малоэтажная Москва очень симпатична.

— Ваша супруга Мария — художник по костюмам. Непросто уживаться двум творческим людям?

— Мы прекрасно уживаемся, уже 14 лет мы вместе, у нас трое детей. То, что мы — творческие люди, нам совершенно не мешает находить какие-то компромиссные решения и прекрасно взаимодействовать.

— Старший сын Георгий не планирует пойти по вашим стопам?

— Он выбрал другой путь — ему 18 лет, он заканчивает ювелирный колледж, осваивает графический дизайн и в этом видит свою реализацию.

И средний мой сын Иван, которому 12 лет, пока тоже не думает продолжать мое дело, но, если решится, конечно же, я его поддержу чем смогу.

— Как вы отдыхаете при такой интенсивной творческой жизни?