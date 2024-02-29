На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин

В возрасте 53 лет умер Павел Маркин, российский актер театра, кино и сериалов и шоумен.

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Маркин родился в 1970 году. В 1997-м окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова. С 2001 года - актер московского театра "ДрамАнтре" - "ДРАМатическая АНТРЕприза".

Экранный дебют - годом ранее, в легендарной комедии Охлобыстина и Качанова "ДМБ". В фильмографии - более семидесяти пунктов: "Четыре таксиста и собака", "Моя прекрасная няня", "Солдаты", "Интерны", "Реальные пацаны", "Склифосовский", "СашаТаня".

Последняя работа - "Райский", проект сейчас в производстве.