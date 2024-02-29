Хейдену Кристенсену пришлось наорать на ребенка для одной из сцен в «Звездных войнах»

Недавно актёр Хейден Кристенсен дал большое интервью журналистам издания Empire. В ходе разговора речь зашла и о «Звёздных войнах» — Кристенсен вспомнил, как проходили съёмки сцены с убийством юнлингов в «Мести ситхов».

© Кадр из фильма "Звездные войны"

По его словам, у команды возникла проблема с тем, чтобы добиться нужной реакции от мальчика, который пытается завязать разговор с Энакином Скайуокером. По этой причине Хейдену Кристенсену пришлось наорать на ребёнка и начать рычать, чтобы напугать его.

Я рычал и наорал на него, поскольку нам требовалось, чтобы ребёнок испугался по-настоящему. В конечном итоге всё получилось, поэтому сцена и производит нужное впечатление.