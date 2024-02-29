Юшкевич отреагировал на антироссийские заявления Смольянинова

Вероятно, он сделал это за деньги или для спасения своей недвижимости и накоплений на зарубежных счетах. Но все их слова — это просто холостые патроны, которые никому у нас уже не причинят вреда. Люди в России давно разобрались, кто есть кто, — отметил Юшкевич.