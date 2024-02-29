«Я не могу умереть»: как и где сейчас живет актриса Нина Гребешкова

«Я вообще очень веселый, можно даже сказать, легкомысленный человек, и это меня спасало по жизни. Я ни к чему на свете, кроме, может быть, факта человеческой жизни, не отношусь серьезно. Я — долгожитель. Наверное, это потому, что была очень счастливым человеком. И свое счастье я понимала и ценила. Ну а потом я еще нужна. Это тоже имеет значение. Раньше жила для дочки, мужа. Леня ушел, надо было внучку поднимать, довести до института. Внучке уже за 30, и я теперь говорю: „Ну как же, я не могу умереть — мне надо внучку довести до... пенсии!“» — заявляла она.