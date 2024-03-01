«Выглядим как балаган»: Пересильд рассказала о выяснении отношений с дочерьми

По словам артистки, в их семье не принято скрывать негативные эмоции, поэтому нередко она вступает в яркие дискуссии с наследницами.

«Со стороны мы часто выглядим как балаган: кричим, хохочем, поем, бегаем, топаем. Кого-то такая обстановка дома раздражала бы. Но для меня в этом есть честность», — поделилась Пересильд.

Актриса уточнила, что «на кухне разгораются страсти», но назвать происходящее ссорой она не может, поскольку градус напряжения моментально снижается, как только последняя участница диалога выскажет свою позицию. Пересильд также подчеркнула, что однажды из-за съемок пропустила 42 звонка от дочерей, в тот момент к ней пришло осознание того, насколько сильно они нуждаются в ней.