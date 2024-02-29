Звезда «Пищеблока» заявила о намерении сделать паузу в карьере

Актриса подчеркнула, что два года ей приходилось работать практически без перерывов. За все время ей удалось провести две недели на море, но даже в процессе отдыха почти все время уходило на изучение сценария и подготовку к дальнейшим съемкам. Стречина отметила, что, если у актера не остается времени на собственную жизнь, он начинает хуже выкладываться на площадке. Она также пожаловалась, что за два года, когда она все время посвящала работе, не смогла дорисовать картину.