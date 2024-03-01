Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший «Спокойной ночи, малыши!»

Актер, народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов скончался в возрасте 70-ти лет. Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол.

— Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал (и — прим. «ВМ») любил, — указано в некрологе .

Артист родился в 1953 году в Нижнем Новгороде, ранее именовавшимся Горький. В 77-м году он окончил Горьковское театральное училище искусств, после стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 82-м году стал членом труппы Государственного академического русского драматического театра.