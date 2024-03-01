Актриса Екатерина Моргунова рассказала о съемках в юмористических проектах

Екатерина Моргунова, актриса и звезда шоу «Однажды в России», в интервью «ФедералПресс» поделилась впечатлениями о работе над проектом «ЭТО МЫ» на ТНТ, раскрыла свои секреты создания пародий и рассказала про ситуации на съемках, когда невозможно сдержать смех.

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Екатерина, вы снялись в скетч-шоу «ЭТО МЫ». Расскажите, в чем его фишка и легко ли было подстроиться под такой формат во время съемок?

— Я думаю, что фишка шоу в том, что все скетчи абсолютно просты и понятны каждому зрителю. Это действительно «мы»: каждый из нас либо сам это делал или видел со стороны, среди своих знакомых. Мы могли видеть эти сцены где угодно, например в магазине, в аптеке, во дворе, в школе.

Фишка еще в том, что это динамичное шоу. Скетчи достаточно короткие, и для меня, например, это было непривычно. Потому что в шоу «Однажды в России» наши номера более длительные, это целые истории, и образ проживает достаточно долгую жизнь за 7 минут. В коротких скетчах у меня было ощущение, что все настолько быстро! Хочется еще доиграть и что-то сказать.

Расскажу маленький секрет, у нас была возможность во время съемок добавлять что-то от себя, и очень многие скетчи «ЭТО МЫ» – это импровизация актеров. Это очень приятный творческий процесс. Можно вносить свое видение в финальный результат. И поначалу мне было непривычно, но потом я быстро привыкла к подобному формату. Самое главное, чтобы работа была слаженной. А у нас это, слава Богу, получалось отлично. Актерский состав был просто прекрасный!

Проект «ЭТО МЫ» представляет собой скетч-комедию, а это значит, что вы играете в нем множество различных ролей. Сложно ли вам было переключаться с персонажа на персонажа?

— Нет, мне было несложно. Я даже больше скажу, я работала в свое удовольствие. Мне очень нравится перевоплощаться, искать новые образы и пробовать различные роли. Формат скетч-комедии для меня приятнейший бонус.

С кем вам удалось подружиться на съемочной площадке? Какая атмосфера была во время съемок?

— Атмосфера на площадке была потрясающая. Замечательный режиссер Алена Корчагина задавала настроение и позитивный заряд на весь съемочный день. Даже когда смены задерживались, у всех хватало энергии на работу. У меня сложились замечательные отношения со всеми командами на съемочной площадке. Когда мы расставались на последней смене с девчонками-гримерами, мы плакали, потому что понимали, что будем скучать друг по другу.

С частью актеров мы пересекались по тем или иным комедийным проектам, и я знала, что работа с ними будет органичной и классной. Я немного переживала о том, как сложится химия и как мы будем «разгонять» юмор с актерами, с которыми никогда прежде не работали, но все сложилось просто чудесно. Это были мои первые съемки с Максимом Лагашкиным, Вовой Селивановым, Анной Хилькевич и Светой Листовой. Ощущение было, как будто мы всю жизнь с ними работаем. Одна из первых смен у меня была с Максимом Лагашкиным, я волновалась. Мы сразу же познакомились и пообщались с ним, было не просто легко, а весело и дружно.

Вы известны своими пародиями на популярных личностей: Ксению Собчак, Ольгу Бузову, Ирину Аллегрову. Как вы этому научились? Кого бы вы хотели еще сыграть?

— На моем счету около 20 пародий за 10 лет работы в шоу «Однажды в России», как оказалось. Я не училась этому и, когда меня спрашивают, как это сделать, я не знаю, как объяснить. Это просто чувствуется. Когда я прорабатываю какую-то пародию, то я очень много смотрю видео с этим человеком и повторяю все сначала внутри себя. Когда я понимаю, что что-то щелкнуло и заработало, то я уже воспроизвожу вслух. Исключительно по своим чувствам и ощущениям. Видимо, какое-то волшебство. (Смеется. – Прим. ред.) Наверняка есть техники, но я ими не пользуюсь. Высший пилотаж – это сделать пародию на вокалистку с интересным и своеобразным голосом, потому что здесь требуется еще дополнительный навык вокала. Я не певица, но если у меня когда-то филигранно получится сделать пародию на какую-то крутую артистку, узнаваемо и действительно качественно, то это будет круто.

На экране вы часто играете очень экспрессивные роли. А какая вы в реальной жизни?

— В реальной жизни я не настолько эмоциональная. Я практически не кричу, меня очень трудно вывести из себя, на самом деле. Я скорее из тех, кто будет настаивать на своем, но достаточно монотонно. (Смеется. – Прим. ред.) Истеричкой меня совершенно нельзя назвать, могу это точно сказать. В общем, в жизни я отличаюсь и конфликты не очень люблю. Но если мне что-то важно, то я буду отстаивать свою позицию до победного.

Расскажите некоторые секреты «кухни» со съемочных площадок юмористических шоу. Часто ли бывает, что вы не можете сдержать смех?

— Да, это происходит очень часто, особенно на съемках «Однажды в России». Мы уже очень хорошо друг друга знаем. Бывает, что такая смешинка попадает, и невозможно остановиться. Некоторые сцены снимаем по десять раз, просто потому что кто-то начинает смеяться: то один, то другой, то все сразу. Так мы снимали номер про кошечку Катю и гусеничку Антона. В интернете даже есть нарезка с этими неудачными кадрами. Я обожаю за это свою работу. Ты просто не можешь сдержать смех там, где это нужно, это же очень круто. У каждого есть свой способ сдержать смех, например, сильно прикусывать кончик языка передними зубами – становится больно, и ты отвлекаешься. Но бывают такие моменты, когда тебя так распирает, что это совершенно не срабатывает.