— Будь я дурачком, сказал бы: «Я звезда мирового масштаба, пять миллионов за смену и ни рублем меньше!». Нет, конечно. Но я в любом случае понимаю, что сейчас я более востребован. Я не скрываю, что мы подняли цены. Не буду врать, что работаю за копейки. Любой труд должен оплачиваться, — рассказал Копейкин, слова которого приводит портал StarHit.