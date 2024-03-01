«Подняли цены»: актер Копейкин рассказал об увеличении гонорара после «Слова пацана»
Актер Никита Кологривый, снявшийся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», недавно упрекнул своих коллег — те якобы стали требовать высокие гонорары за съемки после успеха проекта. Слава Копейкин, исполнивший в нашумевшем проекте роль Турбо, признал, что оплата его труда действительно выросла, но он не считает это «сумасшедшим повышением».
По его словам, после выхода «Слова пацана» он стал получать большое количество предложений от продюсеров и режиссеров. Посоветовавшись с агентом, Копейкин повысил размер актерского вознаграждения. Сейчас его гонорар увеличился в 2,5 раза.
— Будь я дурачком, сказал бы: «Я звезда мирового масштаба, пять миллионов за смену и ни рублем меньше!». Нет, конечно. Но я в любом случае понимаю, что сейчас я более востребован. Я не скрываю, что мы подняли цены. Не буду врать, что работаю за копейки. Любой труд должен оплачиваться, — рассказал Копейкин, слова которого приводит портал StarHit.
Сериал наделал много шума, а еще успел завоевать тысячи сердец и даже нажить врагов. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с исполнителем одной из ключевых ролей Александром Самойленко — младшим о главных идеях и морали сериала.
Изначально в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» планировалось сделать три сезона, однако сейчас такое продолжение под вопросом, сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников.