Умер создатель сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» Э. Дьюк Винсент

Ушел из жизни Э. Дьюк Винсент, знаковый американский телепродюсер, сценарист, актер и писатель.

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В его послужном списке не менее 125 проектов. Помимо сонма прочего, Винсент - соавтор культовых молодежных шоу "Зачарованные", "Беверли-Хиллз, 90210" и "Мелроуз Плэйс".

Деятельность продюсера была вознаграждена двумя премиями "Эмми".

Дьюк Винсент родился в 1932 году в Нью-Джерси. В бизнесе - с 1960-х, до того отслужил в ВМФ: "Гомер Куча, морпех", "Вегас", "Династия", "Отель", "Клан вампиров", "Саванна", "Любовь и тайны Сансет Бич", "Лодка любви" - речь идет о тысячах эпизодов.

"Герцог" отошел на 92-м году жизни в своем доме в Калифорнии, об этом сообщила его последняя, третья жена - актриса Памела Хенсли. Причина смерти не оглашена.