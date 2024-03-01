Умер создатель сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" Э. Дьюк Винсент
Ушел из жизни Э. Дьюк Винсент, знаковый американский телепродюсер, сценарист, актер и писатель.
В его послужном списке не менее 125 проектов. Помимо сонма прочего, Винсент - соавтор культовых молодежных шоу "Зачарованные", "Беверли-Хиллз, 90210" и "Мелроуз Плэйс".
Деятельность продюсера была вознаграждена двумя премиями "Эмми".
Дьюк Винсент родился в 1932 году в Нью-Джерси. В бизнесе - с 1960-х, до того отслужил в ВМФ: "Гомер Куча, морпех", "Вегас", "Династия", "Отель", "Клан вампиров", "Саванна", "Любовь и тайны Сансет Бич", "Лодка любви" - речь идет о тысячах эпизодов.
"Герцог" отошел на 92-м году жизни в своем доме в Калифорнии, об этом сообщила его последняя, третья жена - актриса Памела Хенсли. Причина смерти не оглашена.
В некрологах отмечено, что Винсент в партнерстве с Аароном Спеллингом, "королем сериалов", создали более сорока телешоу в рамках Spelling Television. Они познакомились в 1977-м и были неразлучны до 2006-го - до смерти партнера.