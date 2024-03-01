Актриса Ангелина Стречина об отдыхе в шоу «ОК на связи!»

В соцсети «Одноклассники» вышел очередной выпуск шоу-программы «ОК на связи!». Гостем передачи стала актриса театра и кино Ангелина Стречина. В интервью она рассказала об отдыхе, хейтерах и своих ролях.

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«Я хочу остановиться в том, чтобы сниматься, сниматься, сниматься и набраться новой энергии, новых сил, чтобы войти в новые картины с новыми силами и с новой энергией», – ответила актриса на вопрос о жизни без отдыха.

Ангелина также заметила, что если отдых в 20 – это смена деятельности, английский, музыка, танцы, то отдых в 28 – это когда «у меня глаженая подушечка, глаженое постельное белье, глаженое одеялко и телефон на авиарежиме, и все».

На вопрос о хейтерах актриса отчетила, что относится к ним очень болезненно и поначалу даже плакала, читая комментарии в соцсетях.

«Меня негатив разрушает. И если кто-то может на этом продолжить работать, то меня это просто дестабилизирует максимально», – поделилась Стречина.

Помимо этого, актриса рассказала о своих ролях в кино и театре, о подготовке и поиске лучшего варианта игры. В интервью также затронули и вопрос семейных взаимоотношений Ангелины Стречиной – ее муж тоже актер. Разговор коснулся частых расставаний, разговоров о работе и ревности.

«Мы говорим. Мы очень много разговариваем, все время разговариваем, потому что иначе я не представляю, как это можно. Потому что мы выбрали друг друга. Мы оба понимаем, что каждый из себя представляет, мы уважаем выбор друг друга и как бы надо говорить, обсуждать», – подчеркнула Ангелина.