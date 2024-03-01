Генри Кавилл сыграет Циклопа в новом фильме про Людей Икс

Хотя об этом нет ни слова ни от актёра, ни от продюсерской студии, инсайдеры полагают, что Кавилл присоединится к киновселенной Marvel, но пока это держат в строгом секрете. Кавилл выражал свою заинтересованность в том, чтобы ещё раз сыграть героя в кинокомиксе, но не приводит конкретику.