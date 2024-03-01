Умер Эдди Дрисколл, актер из "Секса в большом городе" и "Отчаянных домохозяек"

Скончался Эдди Дрисколл, американский шоумен и актер кино и сериалов с фильмографией в шесть десятков пунктов.

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О кончине ученика Берта Рейнольдса передает THR со ссылкой на подтверждение от друга и коллеги артиста Джимми Палумбо.