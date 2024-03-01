Умер Эдди Дрисколл, актер из "Секса в большом городе" и "Отчаянных домохозяек"
Скончался Эдди Дрисколл, американский шоумен и актер кино и сериалов с фильмографией в шесть десятков пунктов.
Дрисколл, родившийся в 1963 году в Нью-Йорке, начал сниматься в 1980-х: "мыльная опера" "Дни нашей жизни", "Ночная жара", "Кошмары Фредди", "Секс в большом городе", "24 часа", "Отчаянные домохозяйки", "Детектив Раш", "Красавцы", проекты линейки C.S.I., "Герои", "4исла", "Безумцы", "Последний корабль".
О кончине ученика Берта Рейнольдса передает THR со ссылкой на подтверждение от друга и коллеги артиста Джимми Палумбо.
Дрисколл умер в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет от седловидной тромбоэмболии легочной артерии после нескольких месяцев сражений с раком желудка, - уточнено в публикации портала.