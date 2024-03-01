Звезды «Дьявол носит Prada» воссоединились спустя 18 лет после выхода легендарного фильма

Эту легендарную троицу знает даже тот, кто ни разу не видел фильм «Дьявол носит Prada». Ещё в далёком 2006 году Мэрил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй покорили всех любителей моды по всему миру. С момента выхода картины прошло уже 18 лет, и наконец-то актрисы впервые снова вышли в свет вместе.

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На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения Гильдии киноактёров SAG Awards. Честь вручить статуэтку лучшему актёру комедийного сериала выпала Мэрил Стрип. На сцене звезда появилась в элегантном бордовом платье Prada. Актриса споткнулась о микрофонную стойку и пошутила о том, что забыла взять на сцену очки и конверт.

На помощь ей тут же поспешили Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Девушкам пришлось вспомнить свои роли помощниц сурового главного редактора модного журнала. Под громкий хохот зала Стрип надела очки и продолжила обмениваться с Энн и Эмили шутками в стиле фильма «Дьявол носит Prada».

Ох, этот извечный вопрос о том, где заканчивается сам актёр и начинается его персонаж, — выдала Стрип.