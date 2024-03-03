Актер Пол Уд умер после операции на мозге

Канадский артист Пол Уд скончался в субботу утром в возрасте 69 лет.

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Как сообщила СМИ его семья, причиной смерти Уда стали осложнения после перенесенной операции на мозге - шоумену удалили опухоль.

Уд - актер кино и ТВ, сценарист, теле- и радиоведущий, спортивный комментатор и так далее. Помимо прочего актер известен по франшизе "Парни". Это комедия про хоккей, там четыре картины и продержавшийся пять сезонов сериал.

Проект был признан самым коммерчески успешным в истории кинопроизводства Квебека.

Пол Уд-младший родился в 1954 году в Монреале в семье саксофониста. В университете города получил степень бакалавра по географии. Карьеру диджея начал в 1975-м. Был известен как комик и пародист.