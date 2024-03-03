$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Актер Пол Уд умер после операции на мозге

Канадский артист Пол Уд скончался в субботу утром в возрасте 69 лет.

Актер Пол Уд умер после операции на мозге
© Rg.ru

Как сообщила СМИ его семья, причиной смерти Уда стали осложнения после перенесенной операции на мозге - шоумену удалили опухоль.

Уд - актер кино и ТВ, сценарист, теле- и радиоведущий, спортивный комментатор и так далее. Помимо прочего актер известен по франшизе "Парни". Это комедия про хоккей, там четыре картины и продержавшийся пять сезонов сериал.

Проект был признан самым коммерчески успешным в истории кинопроизводства Квебека.

Мария Кожевникова рассказала, что спровоцировало ее болезнь: «Ноги отнялись»

Пол Уд-младший родился в 1954 году в Монреале в семье саксофониста. В университете города получил степень бакалавра по географии. Карьеру диджея начал в 1975-м. Был известен как комик и пародист.

На экране - с 1976-го. В списке - порядка полусотни картин, сериалов и телешоу.

Актеры
Мария Кожевникова