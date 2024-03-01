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Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала «Режим». Ее слова приводит Daily Mail.

Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала
© Lenta.ru

Звезда вспомнила, что двух человек выгнали со съемочной площадки из-за смеха во время сцены секса между героями.

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«Мы снимали пятый эпизод. Когда Елена (Уинслет) и Зубак (Маттиас Схунартс) занимались сексом, она закричала: "Не кусайся, не кусайся!"» — рассказала Уинслет.

Актриса уточнила, что на улицу отправили оператора «Режима» Альвина Кюхлера и одну из гримерш.

Актеры
Маттиас Схунартс
Антон Макарский
Кейт Уинслет