Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала «Режим». Ее слова приводит Daily Mail.
Звезда вспомнила, что двух человек выгнали со съемочной площадки из-за смеха во время сцены секса между героями.
«Мы снимали пятый эпизод. Когда Елена (Уинслет) и Зубак (Маттиас Схунартс) занимались сексом, она закричала: "Не кусайся, не кусайся!"» — рассказала Уинслет.
Актриса уточнила, что на улицу отправили оператора «Режима» Альвина Кюхлера и одну из гримерш.
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