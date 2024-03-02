Звезда сериала «Кухня» собрала семью и покинула Россию

Певица Алла Пугачева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что узнала последней о выходе альбома своих песен «P. S.». Исполнительница назвала релиз хорошим подарком к своему 75-летнему юбилею. Певица на видео поблагодарила организаторов выхода альбома, сообщив, что ей приятно.

Я последняя узнала, скорее всего, о том, что вышел альбом «Постскриптум». Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас, — сказала Пугачева.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников Примадонны может от нее отвернуться. Он предположил, что не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих в мире событий. По мнению Рудченко, выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса.