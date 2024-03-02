Агата Муцениеце показала, как дети от Павла Прилучного поздравили ее с 35-летием

Накануне актрисе исполнилось 35 лет — срок, согласны, приличный, а потому не осуждаем, что к собственному празднику Агата Муцениеце относится совсем иначе, чем в детстве. Артистка призвала поклонников вместо подарков для нее помочь благотворительному фонду Константина Хабенского, но тем не менее не отказала себе в удовольствии весь день репостить поздравления. Не смогла Агата не похвастаться и подарком, которые подготовили для нее дети — 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия. Уверены, не держался бы и скептик посильнее Агаты.

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Дети приготовили для мамы огромный плакат с поздравлениями и фотографиями, сделанными в разные периоды ее жизни. «Ты смотри, какая я была худая! Ну нифига себе! Вау!» — восхитилась актриса. На некоторых снимках актриса себя еле узнала — Мие и помощнице звезды пришлось серьезно покопаться в ее архивах. А вот Тимофей честно признался, что он плакат не рисовал, но занимался не менее важным делом — отвлекал маму, чтобы она не увидела подарок раньше времени.