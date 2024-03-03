Орнелла Мути приехала на Московскую неделю моды  с дочкой

Итальянская звезда зачастила в последние годы в Россию. То была в жюри Московского кинофестиваля, потом приезжала играть роль Анны Иоановны.

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В конце прошлого года, с 28 ноября по 2 декабря, в столице проходил BRICS+ Fashion Summit. Киноактриса и икона стиля украсила и его.

А сейчас проходит Московская неделя моды, о чем извещала "РГ". Главным событием сегодняшнего дня стало публичное интервью Орнеллы Мути основательнице Telegram-канала о культуре "Бахчисарайские гвоздики" и главному редактору журнала "Москвичка" Дарине Алексеевой.

На интервью был ажиотаж, собрался полный зал. Итальянская дива рассказала собравшимся о своих жизненных ценностях и фаворитах в мире моды, а также о своих впечатлениях в России.

"Мне нравится атмосфера в России, эти чувства, симпатия, которую проявляют ко мне. В России меня любят не только мужчины, но и женщины. Это огромный подарок", - сказала Орнелла Мути.