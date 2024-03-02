Умер Чандер Баль, легенда Болливуда, партнер Митхуна Чакраборти

Ушел из жизни Чандер Баль, индийский, в том числе - болливудский, режиссер и сценарист.

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Баль снял больше тысячи эпизодов индийских сериалов и "мыльных опер". Помимо того, он был постановщиком знаменитой мелодрамы "Послушай, любимая" - с Митхуном Чакраборти в главной роли. Лента вышла в один год с "Танцором диско".

Про уход кинематографиста сообщил 1 марта портал Bollywood Tadka, не называя причину смерти и иные детали.