Леон Кемстач рассказал о роли мечты

Пятнадцатилетней актер, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Леон Кемстач, сыграет в двух новых проектах. Они выйдут в 2025 году, сообщил он в рамках марафона "Знание" на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Они будут, они в следующем году, они будут очень-очень классные. Я специально отбирал такие, чтобы не снижать планку после "Слова пацана". Знаете, как обычно бывает, один проект стреляет, а потом актер скатывается, я такого не хочу, я сразу выбираю сильный и качественный материал", - сказал он.

Он отметил, что после выхода сериала на него обрушился шквал предложений о съемках. Кемстач признался, что любимым моментом в съемках сериале для него стала постановка драк. Он также добавил, что планирует получать профессиональное актерское образование в будущем.

Во время общения с участниками фестиваля актер рассказал, что его вдохновляет актер Райан Гослинг, в частности, его роли в фильмах "Бегущий по лезвию" и "Барби". Кемстач отметил, что в своей актерской карьере он хотел бы иметь такой же обширный диапазон ролей.

Юноша добавил, что также хотел сыграть Тома Сойера, героя одноименного романа Марка Твена, который является одной из его любимых книг.