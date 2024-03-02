Стали известны детали смерти актрисы Аллы Богиной

Стали известны обстоятельства смерти советской и российской актрисы театра, кино и сериалов Аллы Богиной - мамы Мити Кольцова из легендарного сериала по крапивинскому "Мальчику со шпагой".

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Алла Михайловна умерла в своей квартире на 1-й Брестской улице российской столицы в пятницу днем - на 79-м году жизни.

По данным MK.RU, пожилая актриса "внезапно почувствовала себя плохо", врачей ей вызвала соседка, но когда те прибыли - "помочь женщине уже было нельзя", - передает издание.

Алла Богина родилась в 1945 году. В 1968-м окончила театральное училище имени Щепкина. Работала в Театре имени Моссовета, Московском театре драмы и комедии на Таганке, была актрисой театра "Содружество актеров Таганки" (далее - "Московский театр на Таганке").

Под руководством Юрия Любимова сыграла главную женскую роль в постановке "Мастер и Маргарита", играла в спектаклях Николая Губенко "Преступление и наказание" и "Иванов".