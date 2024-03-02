Стали известны детали смерти актрисы Аллы Богиной
Стали известны обстоятельства смерти советской и российской актрисы театра, кино и сериалов Аллы Богиной - мамы Мити Кольцова из легендарного сериала по крапивинскому "Мальчику со шпагой".
Алла Михайловна умерла в своей квартире на 1-й Брестской улице российской столицы в пятницу днем - на 79-м году жизни.
По данным MK.RU, пожилая актриса "внезапно почувствовала себя плохо", врачей ей вызвала соседка, но когда те прибыли - "помочь женщине уже было нельзя", - передает издание.
Алла Богина родилась в 1945 году. В 1968-м окончила театральное училище имени Щепкина. Работала в Театре имени Моссовета, Московском театре драмы и комедии на Таганке, была актрисой театра "Содружество актеров Таганки" (далее - "Московский театр на Таганке").
Под руководством Юрия Любимова сыграла главную женскую роль в постановке "Мастер и Маргарита", играла в спектаклях Николая Губенко "Преступление и наказание" и "Иванов".
На экране - с начала 1970-х: радистка Катя в "Девушке из камеры №25", "Разные люди", телесериал "Хождение по мукам" 1974-го и другие.