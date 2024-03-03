Медики настояли : дочь актера Хабенского увезли в больницу

Семилетнюю дочь актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве. У девочки обнаружили заболевание легких.

Как пишет Telegram-канал Mash, семилетней Александре стало плохо вечером 2 марта, когда она находилась с бабушкой в квартире в центре Москвы. Женщина вызвала скорую помощь — медики осмотрели дочь артиста и настояли на госпитализации.

На данный момент девочка находится под наблюдением специалистов.

Александра родилась во втором браке Хабенского с актрисой МХТ имени А. П. Чехова Ольгой Литвиновой. В 2019 году у супругов появилась на свет дочь Вера.

Также у 52-летнего артиста есть сын 16-летний Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой, которая умерла от опухоли головного мозга в 33 года. Наследник Хабенского живет с бабушкой в Барселоне.