Актриса Милли Бобби Браун получила кольцо в ракушке
Актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», рассказала, как ей сделал предложение Джейк Бон Джови. Об этом сообщает Hola со ссылкой на интервью в ТВ-шоу.
«Мы идем в то же место, куда обычно ходим. Я такая: «Это скучно, давай пойдем в какое-нибудь новое место». Он такой: «Нет, мы должны пойти в это место. И там он дает мне ракушку, я переворачиваю ее, а там кольцо», — рассказала Милли Бобби Браун.
В апреле 2023 года 20-летняя Милли Бобби Браун объявила о помолвке с 21-летним Джейком Бон Джови. Она опубликовала в социальных сетях совместную фотографию с женихом, на которой продемонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантом. В подписи к публикации Милли процитировала строки из песни Тейлор Свифт «Lover».
«Я люблю тебя вот уже три лета, милый, но хочу любить и все оставшиеся», — написала она.
Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови вместе с 2021 года.