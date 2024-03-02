Актриса Милли Бобби Браун получила кольцо в ракушке

«Мы идем в то же место, куда обычно ходим. Я такая: «Это скучно, давай пойдем в какое-нибудь новое место». Он такой: «Нет, мы должны пойти в это место. И там он дает мне ракушку, я переворачиваю ее, а там кольцо», — рассказала Милли Бобби Браун.