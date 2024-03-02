Кожевникова призналась, что хочет завести пятого ребенка

"В общем, у меня предиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! Еще я сдавала генетический тест, где диабет у меня тоже находится в маловероятной зоне риска", - рассказывала актриса.