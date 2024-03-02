Звезда сериала «Кухня» собрала семью и покинула Россию

Актриса Мария Горбань, известная по ролям в сериалах «Кухня» и «Реальные пацаны», покинула Россию. Артистка в личном блоге сообщила, что вместе с семьей отправилась отдыхать на Шри-Ланку.

Вернемся летом, — предупредила артистка, опубликовав кадры из самолета.

Горбань рассказывала, что на Шри-Ланке у нее имеется собственный дом. Актриса уточнила, что привыкла пережидать холодную русскую зиму в теплых странах. Она подчеркнула, что ее решение никак не связано с обстановкой в РФ и мире. Подписчики актрисы поддержали ее выбор и отметили, что хотели бы иметь такую же возможность в любой момент менять холод на тропики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица Анна Асти вернулась в Россию и начала подготовку к возобновлению частных выступлений. Канал также опубликовал райдер знаменитости, в который входят перелет бизнес-классом в первом ряду и ВИП-проход, пятизвездочная гостиница с номером люкс с увлажнителем и очистителем воздуха.