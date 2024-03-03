Умер снявшийся в 200 фильмах одноногий актер Мистер Ибу
2 марта в Лекки скончался актер, известный как Мистер Ибу. Настоящее имя артиста Джон Икачукву Окафор, но у зрителей он в первую очередь ассоциировался с любимым персонажем.
Мистер Ибу - главный герой обширной комедийной франшизы, стартовавшей в нулевых.
Окафор был признанной звездой Нолливуда, нигерийского кинопроизводства, одного из крупнейших в мире. На счету актера одних только полнометражных картин свыше двухсот.
Некрологи публикуют африканские СМИ - со ссылкой на семью ветерана. Отмечено, что Мистер Ибу умер в больнице.
Осенью прошлого года начали появляться многочисленные сообщения о том, что здоровье актера дало серьезный крен.
Он перенес несколько операций, в том числе - по ампутации ноги.
Причиной смерти легенды называется остановка сердца.