Умер снявшийся в 200 фильмах одноногий актер Мистер Ибу

2 марта в Лекки скончался актер, известный как Мистер Ибу. Настоящее имя артиста Джон Икачукву Окафор, но у зрителей он в первую очередь ассоциировался с любимым персонажем.

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Мистер Ибу - главный герой обширной комедийной франшизы, стартовавшей в нулевых.

Окафор был признанной звездой Нолливуда, нигерийского кинопроизводства, одного из крупнейших в мире. На счету актера одних только полнометражных картин свыше двухсот.

Некрологи публикуют африканские СМИ - со ссылкой на семью ветерана. Отмечено, что Мистер Ибу умер в больнице.

Осенью прошлого года начали появляться многочисленные сообщения о том, что здоровье актера дало серьезный крен.

Он перенес несколько операций, в том числе - по ампутации ноги.