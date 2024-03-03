Умер актер Пол "Мясник" Вачон, последний из клана

Скончался Пол Вачон, известный как Мясник (Butcher), актер и одна из самых значимых легенд профессионального шоу-рестлинга, брат Мориса "Бешеного пса" Вачона.

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Мясник, он же - Никита Золотов, был последним из оставшихся в живых на этот момент оригинальным представителем бойцовского клана Вачон.

Исполнитель умер в Ричмонде, Вермонт, 29 февраля на 87-м году жизни, - передает Slam.

Свои последние годы Мясник и его жена провели в доме престарелых. Борец страдал от множества заболеваний, включая рак горла.

Пол Вачон родился в 1937 году в Квебеке в семье с тринадцатью детьми (был седьмым). В 1957-м вслед за братом ушел в рестлинг. В 1964-м дебютировал в кино - в приключенческой ленте Rustom-E-Rome. На малых экранах - с 1962-го. В 1973-х снялся со своей сестрой Вивиан в "Королеве рестлинга". В 1995-м выпустил автобиографию.

Отмечено, что с середины 1990-х Мясник и его финальная жена зарабатывали тем, что продавали на ярмарках и блошиных рынках "лечебные магниты".

Всего Мясник был женат четырежды и имел шестерых детей. Приемная дочь - немаловажная рестлерша Луна Вачон. Бывший зять - рестлер, актер и режиссер Гангрел, Дэвид Хит по паспорту, Большой папочка Пэйн из "Города хищниц". Человек, вжививший себе "вампирские" клыки.