Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева во второй раз стала мамой

Актриса множества российских фильмов Ольга Дибцева во второй раз стала мамой. О том, что в семье грядёт пополнение, журналисты узнали в декабре 2023 года.

Как пишет СтарХит, Ольга Дибцева появилась с округлившимся животиком на премьере второй части фильма «Холоп» (18+). Актриса долгие месяцы скрывала беременность и ни разу не намекнула, что станет мамой.

От первого брака у Ольги Дибцевой подрастает дочь Серафима. 4-летняя малышка с нетерпением ждала появления нового члена семьи. Она даже в гости ездила к двоюродному брату, чтобы понянчиться.

В итоге Серафима стала старшей сестрой – у неё появилась сестрёнка. СМИ сообщают, что Ольга Дибцева родила дочь.

Роды прошли 13 февраля. И малышка, и актриса чувствуют себя отлично, Ольга Дибцева принимает поздравления.

О втором муже актрисы почти ничего не известно. Зовут Евгением, владеет строительным бизнесом. В планах у возлюбленных обвенчаться.

Незадолго до родов семья переехала в загородный дом, планирует сыграть пышную свадьбу. Пока супруги только расписались.

Напомним, Ольга Дибцева развелась с Романом Бочаровым, а после очень быстро встретила Евгения. По словам актрисы, это её любовь, хоть всё и случилось очень быстро.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, - призналась 37-летняя актриса.