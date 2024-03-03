Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья?

Шумиха с судом между Джонни Деппом и Эмбер Херд утихла. Теперь крупные студии, ранее «отменившие» актера из-за обвинений его жены, вновь хотят видеть его в своих проектах.

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Инсайдер Дэниел Рихман сообщил, что Disney уговаривает Деппа вернуться в шестой части «Пиратов Карибского моря» в роли полюбившегося всем капитана Джека Воробья.

В последнее время студия переживает нелегкие времена. Проекты по вселенным Marvel и Star Wars проваливаются в прокате. Даже фанаты Disney отмечают, что фильмы скатились — креативные команды больше не придумывают интересные идеи. Вероятно, студия хочет вернуть себе популярность за счет Джонни Деппа, фанбаза которого ни разу не уменьшилась после начала судебных разбирательств.