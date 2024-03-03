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Боярская призналась, что все свободное время посвящает детям

Актриса Елизавета Боярская в интервью Светлане Бондарчук призналась, что предпочитает светским мероприятиям проведенное с детьми время.

Боярская призналась, что все свободное время посвящает детям
© РИА Новости

"Мы из тех родителей, кто все свободное время тратит на детей. Мне нравится, мне кайфово с ними. Мне постоянно говорят, Лиза, что ж вы никуда не ходите, вас не увидишь ни на какой тусовке… Я не знаю, может, это какое-то странное, непонятно откуда возникшее чувство вины", - пояснила Боярская.

Артистка обрадовалась, что сейчас в России активно поощряют многодетные семьи. Она заверила, что может посвятить 18 лет жизни своему ребенку, так как сейчас у нее есть возможности и желание направить все свои силы на воспитание детей.

Боярская призналась, что они с мужем Максимом Матвеевым стараются проявлять к детям максимальное количество заботы.

В конце октября звездная пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они посетили празднование 125-го юбилея МХТ имени Чехова. На мероприятии не подтвердились слухи о беременности актрисы. Звезда пришла в черном платье, которое не скрывало ее стройной фигуры.

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