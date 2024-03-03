Боярская призналась, что все свободное время посвящает детям

"Мы из тех родителей, кто все свободное время тратит на детей. Мне нравится, мне кайфово с ними. Мне постоянно говорят, Лиза, что ж вы никуда не ходите, вас не увидишь ни на какой тусовке… Я не знаю, может, это какое-то странное, непонятно откуда возникшее чувство вины", - пояснила Боярская.