Актер Павел Прилучный рассказал о своей личной жизни
В преддверии Международного женского дня российский актер театра, кино и дубляжа Павел Прилучный сообщил о своей личной жизни и предыдущем браке.
Актер посчитал неправильным негативно высказываться в адрес бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, которая также является матерью его детей. Он, наоборот, положительно относится к бывшей супруге, не держит на нее зла и радуется ее победам.
Говоря о нынешней жене, актрисе Зепюр Брутян, Прилучный отметил, что в браке с ней он снова поверил в чудо, которое его осчастливило. Одинаковые жизненные приоритеты дают актеру возможность оставаться самим собой, а не менять свое поведение. Также он подробнее рассказал о семейной жизни.
«Мы живем как обычная семейная пара. Зепюр занимается ребенком и домашним хозяйством, я зарабатываю деньги, а потом мы их вместе с удовольствием тратим. Свободное от съемок и спектаклей время я провожу дома. Готовим романтические ужины. До сих пор приглашаю Зиппи на свидания – это очень важно. С бытовыми проблемами помогает няня со знанием английского языка. Считаю, что ребенка нужно приучать к нему с раннего детства», – поделился Прилучный.
Помимо этого, он отметил, что часто видится с детьми от первого брака, к которым его нынешняя жена хорошо относится. Прилучный добавил, что Агата Муцениеце не запрещает ему навещать сына и дочь, пишет портал PROZvezd.