Актер Павел Прилучный рассказал о своей личной жизни

«Мы живем как обычная семейная пара. Зепюр занимается ребенком и домашним хозяйством, я зарабатываю деньги, а потом мы их вместе с удовольствием тратим. Свободное от съемок и спектаклей время я провожу дома. Готовим романтические ужины. До сих пор приглашаю Зиппи на свидания – это очень важно. С бытовыми проблемами помогает няня со знанием английского языка. Считаю, что ребенка нужно приучать к нему с раннего детства», – поделился Прилучный.