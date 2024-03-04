Детское фото Насти Заворотнюк тронуло фанатов до слез

История каждого популярного артиста начиналась с раннего детства. Творческие люди, как доказывает практика, горят желанием достичь своей мечты практически с рождения, но откуда у знаменитостей такая ярая любовь к съемкам и к славе? У каждой звезды скрывается своя история. В случае Анастасии Заворотнюк огромное значение в становлении сыграли родители, которые показали маленькому ребенку мир искусства.

© Popcake.tv

С мамой Настя ходила на спектакли, даже учила роли, а с папой — телережиссером постигала все закадровые процессы съемок. В интервью программы «Однажды» Настя даже пустила слезу, вспомнив момент, когда ее любимый папа ушел из жизни. Зная, насколько дорог и насколько важен для Насти ее отец, многие поклонники признались, что детские фото актрисы с папой довели их до слез.