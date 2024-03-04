«Там говорили правду». Актер Антон Богданов об успехе сериала «Слово пацана»

Мне кажется, зритель сегодня хочет правды. Почему у «Слова пацана» такой успех? Потому что там рассказали правду. Возможно, её немного приукрасили или немного ужесточили, но это была правда. Я считаю, что нам не хватает «героя нашего времени». На Даниле Багрове выросло три поколения, потому что всем хотелось быть такими, как он, — честными и справедливыми.